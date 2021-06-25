На курортах Кубани будут принимать сертификаты о прививках иностранными вакцинами

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Курорты и места отдыха Краснодарского края, где с 1 августа будут заселять только привитых от коронавируса граждан, будут принимать сертификаты о вакцинации иностранными вакцинами, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в пятницу.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык", - сказали в пресс-службе.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в регионе выявлены 130 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 51 056. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.