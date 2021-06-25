Кратковременные дожди с грозами ожидаются в некоторых регионах ЦФО 25-28 июня

ТАСС, 25 июня. Синоптики прогнозируют, что 25-28 июня в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), где установилась аномальная жара - до 34-38 градусов, в том числе во Владимирской, Рязанской и Тульской областях, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

С понедельника ожидается понижение температуры воздуха на 2-5 градусов, так, в Брянской, Калужской, Орловской областях столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказали в гидрометцентре по Воронежской области, 26-27 июня в регионе сохранится аномально жаркая погода - до плюс 35-38 градусов, в субботу возможны дожди с грозами и порывистым ветром. Чуть прохладнее станет 28 июня, столбики термометров опустятся до отметки плюс 31 градуса. "В субботу днем возможны кратковременные ливни с градом и грозой. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с", - сообщил дежурный синоптик.

Дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/с на фоне аномальной жары ожидаются во Владимирской области до конца суток 25 июня, в Тульской и Рязанской областях грозы, кратковременные дожди и ветер со скоростью до 15 м/с возможны 26-27 июня. Небольшие дожди местами пройдут также в Ивановской, Костромской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях, в субботу и воскресенье воздух в этих регионах будет прогреваться до плюс 34-35 градусов, 28 июня - до плюс 31-32 градусов. "В начале рабочей недели в регионе еще будет жарко - до плюс 31 градуса, при этом ожидается переменная облачность, за счет чего жара будет переноситься чуть легче. Со вторника блокирующий циклон немного сдвинется, станет чуть прохладнее - плюс 26-28 градусов", - сказали в ЦГМС по Тамбовской области.

Жаркая погода - до плюс 30-33 градусов, на ближайшие двое суток прогнозируется в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областях, кратковременные дожди местами с грозами наиболее вероятны в воскресенье. В понедельник столбики термометров опустятся до плюс 27-29 градусов, отметили в региональных ЦГМС.