В Сочи не фиксируют массовой отмены бронирований после введения новых ограничений

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Власти Сочи не фиксируют массовой отмены бронирования курортов после принятого губернатором Краснодарского края решения о введении ограничений на размещение в отелях и гостиницах региона в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщил ТАСС в пятницу мэр города Алексей Копайгородский.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"На данный момент массовых аннуляций туров не зафиксировано. В Сочи более 2,3 тыс. средств размещения, разовые аннуляции есть. Сейчас на территории Сочи отдыхают 200 тыс. туристов, загрузка составляет 88%", - сказал Копайгородский. Он уточнил, что загрузка некоторых крупных средств размещения достигает 100%.

Мэр также отметил, что власти города и санаторно-курортная отрасль поддерживают введение мер, озвученных главой региона, и считают их адекватными ситуации и росту заболеваемости. "Это необходимо для сохранения жизней и здоровья как сочинцев, так и туристов", - добавил он.

По словам мэра Сочи, департамент курортов и туризма фиксирует, что на аннулированные бронирования есть спрос среди граждан, которые ранее не успевали бронировать курорты Сочи на высокий сезон.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.