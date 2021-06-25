Макрон: страны ЕС должны бороться с пандемией сообща и признавать одни и те же вакцины

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Координация стран ЕС необходима для эффективной борьбы с пандемией коронавируса, особенно в контексте возникновения новых штаммов, и только признанные в ЕС вакцины могут гарантированно обеспечить защиту от них. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы обсудили с канцлером ФРГ возникновение этого нового варианта и европейская координация в этом контексте необходима, - сказал он. - Мы должны признавать одни и те же вакцины, разрешенные европейским регулятором и полностью эффективные, в том числе против новых вариантов. У других вакцин нет столь же ясных перспектив в отношении новых вариантов".

По словам французского лидера, особую бдительность и сплоченность европейским странам следует проявить в ближайшие недели, когда будет введен "зеленый сертификат" ЕС, в который будет заноситься информация о вакцинации и результатах ПЦР-тестов. "Эта координация нужна и для того, чтобы формализовать наши правила в контексте открытия границ для третьих стран", - уточнил он.

Еврокомиссия сформировала портфель из шести западных вакцин для стран ЕС и подписала контракты на их предзаказ в течение осени 2020 года, то есть до завершения испытаний и вывода на рынок всех этих вакцин. С августа по ноябрь 2020 года ЕК подписала контракты с AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Sanofi - GSK, и CureVac. С тех пор только первые четыре компании смогли создать достаточно эффективные вакцины, которые используются на европейском рынке, при этом поставки AstraZeneca и Johnson&Johnson странам ЕС оказались существенно ограничены из-за проблем с производством и их побочными эффектами.