РСПП и ФНПР просят кабмин принять решение об обязательной вакцинации взрослых

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство РФ принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Текст совместного обращения размещен на сайте ФНПР в пятницу.

"РСПП и ФНПР обращаются с призывом к правительству Российской Федерации - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда", - говорится в тексте обращения.

Помимо этого, стороны также призвали трудящихся сделать прививку, а работодателей - использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника (28 июня) этот список пополнят еще восемь регионов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. В настоящее время в России вакцинировались обоими компонентами вакцины почти 16,7 млн человек, первой дозой - 20,7 млн. Переболели более 5,3 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по оценкам Голиковой, необходимо вакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.