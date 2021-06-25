ЕГЭ по информатике на компьютерах прошел штатно

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике, который в 2021 году впервые проводился на компьютерах, прошел без существенных сбоев, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

"24 и 25 июня для участников ЕГЭ прошел экзамен по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям - прим. ТАСС). В 2021 году данный экзамен впервые проводился на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках. Экзамен прошел штатно, без существенных сбоев, чему способствовала длительная подготовка, предварительные апробации и обучение всех лиц, задействованных в проведении экзамена в новой форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления на участие в экзамене подали около 113 тыс. человек, в том числе около 102 тыс. выпускников текущего года. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов. Процедура апелляции о несогласии с выставленными баллами в данном экзамене не предусмотрена.

Свои результаты участники экзамена получат не позднее 8 июля.

Основной период ЕГЭ-2021 завершат резервные дни: 28 и 29 июня и 2 июля.