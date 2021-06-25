МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сеть частных лабораторий "Инвитро" приостанавливает проведение тестов на количественные антитела на 7-10 дней в связи с дефицитом реагентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"На данный момент мы наблюдаем взрывной рост спроса, поэтому перевели все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы. Это беспрецедентная ситуация, поэтому мы закупаем и устанавливаем дополнительное оборудование, а также вводим дополнительные смены в лабораториях. Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней", - сообщили в компании.

В "Инвитро" отметили, что компания в срочном порядке ожидает новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме. "В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий", - рассказали в компании.

В "Инвитро" рассчитывают максимально быстро возобновить тестирование в полном объеме, так как понимают всю важность тестирования в текущей эпидемиологической обстановке, заверили в компании.