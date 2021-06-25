Наблюдатели с начала старта сдачи ЕГЭ выявили 1 872 нарушения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 1 872 нарушений было выявлено в период проведения основного этапа единого государственного экзамена (ЕГЭ) корпусом общественных наблюдателей Российского союза молодежи, сообщили ТАСС в пресс-службе организации в пятницу.

"В период проведения основного этапа ЕГЭ, по данным на 24 июня, федеральными общественными наблюдателями корпуса было выявлено 1 872 нарушения", - говорится в сообщении. Наблюдатели зафиксировали попытки использовать телефоны, беспроводные микронаушники, беспроводные камеры, шпаргалки.

Отмечается, что решение по удалению участников принимает Государственная экзаменационная комиссия, точное количество удаленных за весь период представит Рособрнадзор.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что по итогам всех экзаменов, прошедших с 31 мая по 21 июня, было удалено за различные нарушения 817 участников ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. В Рособрнадзоре и Минпросвещения ранее заявляли, что график сдачи экзаменов в 2021 г. в период пандемии коронавируса меняться не будет.