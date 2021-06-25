В Вологодской области побиты температурные рекорды за все 215 лет метеонаблюдений

ВОЛОГДА, 25 июня. /ТАСС/. Температурные рекорды обновлены в Вологодской области, никогда еще в июне в регионе не было так жарко за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в Вологде с 1806 года, в других городах и районах - с конца XIX века. Жарче всего на этой неделе было 24 июня в городе Бабаево, где метеостанция зафиксировала плюс 36,7 градуса, рассказали ТАСС в Вологодском ЦГМС в пятницу.

"Температурные рекорды на этой неделе обновляются в Вологодской области ежедневно, начиная с 19 июня. 23 июля был обновлен абсолютный месячный рекорд, температура воздуха поднялась до таких значений, которых никогда еще в июне на территории области не было за всю историю метеонаблюдений, по сохранившимся у нас данным. В Вологде метеонаблюдения ведутся с 2015 года, а, например, в Тотьме сохранились данные с 1860-х годов. Самая высокая температура за все эти жаркие дни отмечалась 24 июня в Бабаево - плюс 36,7 градуса", - рассказала ТАСС ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Ольга Рыкованова.

По ее данным, в Вологде 23 июня воздух прогрелся до плюс 34,4 градуса, был обновлен рекорд 1998 года, 24 июня - плюс 34,9 градуса. В четверг температурные рекорды были обновлены также в Бабаево, Белозерске, Никольске, Нюксенице, Тотьме и Череповце. При этом на метеостанциях температура воздуха измеряется в специальных метеорологических будках и показывает истинную температуру воздуха, термометры же на зданиях дают температуру нагревающейся поверхности, поэтому она была гораздо выше.

Причина аномальной жары - Азорский антициклон, центр области высокого давления, который во многом влияет на климат Северной Африки и Европы. "От этой области идет формирование теплых антициклонов, которые в осеннее время приносят нам "бабье лето", а летом - такую жаркую погоду, а максимальная продолжительность дня и малооблачная погода усугубляют высокие температуры", - отметила представитель метеослужбы.

Прогноз на ближайшие дни

Пятница ожидается в регионе еще достаточно жаркой, в последующие дни постепенно жара будет отступать, в ближайшие выходные - за счет кратковременных дождей, ливней, местами с градом и шквалистым ветром. В начале следующей недели температура будет чуть пониже - от плюс 27 до плюс 32 градусов. Велика вероятность, что 29-30 июня придет южный циклон с долгожданными дождями, которые прольются почти повсеместно. На следующей неделе температуры ожидаются высокими, до плю 25-30 градусов, но не рекордными, как на этой неделе, заключила синоптик.

При этом главное управление МЧС РФ по области предупредило об установлении пятого, чрезвычайного, класса пожароопасности в ряде районов. В 15 из 26 районов области высокий риск лесных пожаров, поэтому повсеместно введен особый противопожарный режим с полным запретом посещения лесов.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, сообщал в среду мэр Череповца Вадим Германов. Приостановлены все плановые ремонты, температура в подстанциях поднимается до 70 градусов, поэтому главная задача - обеспечить бесперебойную подачу электричества в дома и объекты. "Основные силы коммунальщиков брошены на охлаждение асфальта и полив цветов, чтобы дать им шанс выжить в этом пекле. Ежедневно выливаем на улицы Череповца около 250 тыс. литров воды, чтобы подарить свежесть нашему любимому городу", - сообщил мэр.