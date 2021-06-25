Более 100 граждан Азербайджана вернулись домой через пункт пропуска в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Очередная группа граждан Азербайджана из 110 человек отправилась на родину через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом в пятницу ТАСС сообщил первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Гарун Давыдов.

По его словам, возвращения домой ожидают еще более 500 граждан Азербайджана. Предыдущая группа граждан Азербайджана была отправлена домой 21 октября 2020 года.

"Очередная группа граждан Азербайджана из 110 человек отправились домой", - сказал собеседник агентства.