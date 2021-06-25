Вакцина "Ковивак" снова доступна для прививки от коронавируса в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вакцина "Ковивак" центра им. Чумакова вновь стала доступна для прививки от коронавируса в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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"Ковивак". <...> Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи", - говорится в сообщении. Привиться можно в пяти столичных пунктах вакцинации от коронавируса.

Привиться можно по предварительной записи по телефону в детских поликлиниках: № 99, филиал 4 ул. Академика Комарова, д. 1Г; +7(903) 768-36-68; № 94 ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, +7(906) 014-44-50; № 143 ул. Авиаконструктора Миля д. 5, корп.1, +7 (495) 705-16-84; № 7 ул. Молдагуловой 5А, +7 (499) 373-33-31; № 42 ул. Голубинская, д. 23, корп. 2, +7 (495) 421-55-77.

Ранее сообщалось, что вакцина "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку была приостановлена. Ожидалась поставка Минздравом России следующей партии вакцины.