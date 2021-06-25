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В Ставрополье пункты вакцинации от COVID-19 будут работать без выходных

За неделю число желающих сделать прививку увеличилось на треть

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. График работы пунктов вакцинации от коронавируса оптимизируют в Ставропольском крае, чтобы сделать его максимально удобным. Площадки будут работать без выходных, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

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"Динамика иммунизации на Ставрополье растет, только за эту неделю число желающих сделать прививку увеличилось на треть. Но это значит, что растет и нагрузка на прививочные пункты. Поставил краевому Минздраву задачу отрегулировать график их работы так, чтобы это было максимально удобно для людей, чтобы обходиться без очередей. В том числе, пункты вакцинации должны работать без выходных", - написал он на своей странице в Instagram.

В пресс-службе губернатора края журналистам сообщили, что вакцинацию против коронавируса в регионе прошли 320,5 тыс. человек. Около 6 тыс. человек сделали прививку первым компонентом вакцины в минувшие сутки. С начала рабочей недели средние темпы вакцинации в крае увеличились на 30%.

Ранее из-за роста темпов заражаемости коронавирусом в Ставропольском крае отменили все массовые мероприятия, предприятиям и организациям края рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. В регионе действует обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и система QR-регистрации посетителей в общественных заведениях.

"На сегодня в системе зарегистрировано свыше 3 тыс. организаций. За весь период зарегистрировано свыше 1,6 млн посещений. При этом предотвращено около 165 тыс. потенциально опасных ситуаций, связанных с возможными контактами с заболевшими", - пояснили в пресс-службе губернатора.

С начала пандемии в крае зарегистрировали 56 535 случаев коронавируса, выздоровели 53 572 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 641 пациент.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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