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Нижегородская область направит 147 млн рублей на модернизацию медицинских лабораторий

Это касается как учреждений в Нижнем Новгороде, так и центральных районных больниц

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Нижегородская область направит 147 млн рублей из регионального и федерального бюджетов на модернизацию медицинских лабораторий региона. Об этом журналистам  сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы планируем закупить оборудование на сумму 147 млн рублей в медицинские организации, которые проводят диагностику инфекционных болезней. Это касается как учреждений в Нижнем Новгороде, так и центральных районных больниц. Будет закуплено оборудование для ПЦР-диагностики в режиме реального времени, бактериологические анализаторы для гемокультур и идентификации микроорганизмов, автоматические анализаторы открытого типа", - пояснил Никитин.

Губернатор уточнил, что новое оборудование поступит в инфекционные больницы № 2 и № 23 Нижнего Новгорода, Нижегородский СПИД-центр, Борскую, Городецкую, Шахунскую и Лысковскую центральные районные больницы, городскую больницу № 2 Дзержинска и центральную городскую больницу Арзамаса.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 5,8 млрд рублей на оснащение медицинских лабораторий новым оборудованием. Премьер отметил, что кабмин "продолжает работу по модернизации инфекционной службы".

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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