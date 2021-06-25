Посещение мероприятий в Музее Победы с 28 июня будет осуществляться только по QR-коду

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Музей Победы вводит посещение концертов, зрелищных и праздничных мероприятий, а также кафе на территории музея по QR-коду с 28 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея в пятницу.

Как получить QR-код для посещения кафе и ресторанов в Москве

"С 28 июня стать участником мероприятий в Музее Победы можно будет только по QR-коду. Для посещения залов и экспозиций, а также экскурсий и кинотеатра Музея Победы предъявлять QR-код не требуется", - сказали в пресс-службе.

Вход по QR-коду распространятся также на посетителей музейного кафе.

В музее добавили, что посетители должны предъявить QR-код на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Граждане младше 18 лет могут посещать развлекательные мероприятия в музее без предъявления QR-кода, но в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код.

Как ранее сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, посещать места общественного питания в городе с 28 июня смогут только переболевшие от ковида в течение шести месяцев, привившиеся либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня. Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов. Помимо этого, столичные власти рекомендовали организаторам концертов, спектаклей и киносеансов также проверять QR-коды.