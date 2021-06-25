В Евростате заявили, что численность граждан ЕС с высшим образованием растет

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Численность граждан ЕС в возрастной группе от 25 до 34 лет с высшим образованием в 2020 году составила 41%. Об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Самый большой процент граждан с высшим образованием в ЕС прошлом году был зафиксирован в Люксембурге (61%), в Ирландии и на Кипре (по 58%), в Литве (56%) и в Нидерландах (52%). Меньше всего представителей этой возрастной группы с высшим образованием насчитывалось в Румынии (25%), Италии (29%), Венгрии (31%), в Болгарии и в Чехии (по 33%).

Статистика свидетельствует также о том, что представительницы женского пола активнее стремятся получить высшее образование, чем мужчины. Среди гражданок ЕС в возрасте от 25 до 34 лет доля обладательниц диплома составила 42%, в то время как среди мужчин - 35%. Отмечается, что хотя доля европейских мужчин с высшим образованием за последние 10 лет увеличивалась, прирост группы обладателей дипломов у них все же был ниже, чем у женщин.

Авторы доклада отметили, что среди зрелого населения ЕС обладателей дипломов о высшем образовании больше, чем среди возрастных граждан. Так в группе граждан от 25 до 54 лет высшее образование имеется у 36%, в то время, как среди людей в возрасте от 55 до 74 лет - только у 22%.

Государства ЕС поставили перед собой цель к 2030 году увеличить количество граждан с высшим образованием в группе от 25 до 34 до 45%. В докладе Евростата отмечается, что 11 стран Евросоюза уже достигли этой цели.