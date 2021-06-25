Ярославский оперштаб рекомендовал вакцинацию 60% персонала гостиниц и фуд-кортов ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Оперштаб Ярославской области рекомендовал вакцинацию не менее 60% персонала гостиниц, отелей и хостелов и фуд-кортов торговых центров. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона.

"Также в соответствии с протоколом заседания регионального оперативного штаба правительства области рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фуд-кортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости в Ярославской области с 1 июля МФЦ и органы соцзащиты будут работать по предварительной записи, для плановой госпитализации в условиях стационара пациентам потребуется сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 25 июня, в Ярославской области с начала пандемии выявлено 43 231 случай заражения коронавирусом, в том числе 118 - за последние сутки. Выздоровели 40 683 человека, умерли 686 пациентов.

Крупные массовые мероприятия в Ярославской области отменены до 15 июля. Также предприятиям региона рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленную работу. В области введен запрет на посещение торговых центров детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых. Кроме того, предприятия общепита временно прекратили работу в ночные часы.