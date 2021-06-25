Инклюзивный музыкальный лофт появится на Ставрополье благодаря президентскому гранту

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Инклюзивный музыкальный лофт "Винил в темноте" появится в городе Ставрополе при поддержке Фонда президентских грантов. Пространство объединит молодежь, в том числе с нарушениями зрения, при прослушивании и написании музыки, сообщила ТАСС руководитель автономной некоммерческой организации "Маякстав" Юлия Зиберова.

"Проект предусматривает создание на базе Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих инклюзивного арт-пространства, коммуникационной площадки, для общения молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. <...> Мы хотим, чтобы молодежь смогла приобщиться к ретрокультуре без визуального восприятия, почувствовать, как воспринимает это незрячий человек. Это максимально мягкое погружение молодежи в не визуальный мир, мир звуков, акцентов на тактильных ощущениях", - сказала она.

Музыкальный лофт начнет работу в октябре 2021 года. В течение года в арт-пространстве пройдут "виниловые вечеринки", музыкальные мастер-классы. Проект "Винил-окно" приобщит к музыке и прохожих - днем в окнах библиотеки будут устанавливать проигрыватели, из которых будут звучать молодежные хиты.

"Интересным мероприятием на наш взгляд станет организация постоянно действующей творческой образовательной площадки звукозаписи. Руководителем станет профессиональный музыкант, инвалид по зрению Василий Павлов. Будут и индивидуальные, и групповые мастер-классы. Еще одна интересная форма - музыкальное кресло "Наедине с винилом", площадка, где любой житель города сможет послушать свои пластинки, либо из нашей фонотеки", - пояснила Зиберова.

Организаторы инклюзивного музыкального пространства планируют проводить онлайн-трансляции мероприятий "Винила в темноте". Проектом планируется охватить более 9 тыс. человек.