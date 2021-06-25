На Мальте с 28 июня вступит в силу смягчение ограничительных мер

ТАСС, 25 июня. Действие некоторых ограничительных мер на Мальте, введенных из-за пандемии коронавируса, будет ослаблено с 28 июня. Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения страны на своем официальном сайте .

Бары и рестораны, у которых есть лицензия, позволяющая им работать ночью, теперь смогут принимать гостей до 02:00. Кроме того, власти разрешили заниматься контактными видами спорта лицам моложе 17 лет, а также заявили о возобновлении занятий фитнесом и открытии аквапарков для всех желающих. Все виды плавательных средств смогут выходить в рейс с посадкой не более 65%.

По последним данным Минздрава, на Мальте с начала пандемии было выявлено 30,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 420 человек умерли. Однако при этом 30,1 тыс. пациентов удалось выздороветь, а последний летальный исход из-за последствий заболевания был зафиксирован 17 июня: это пока единственная смерть в стране от COVID-19 в этом месяце.

Мальта является лидером в ЕС по доле населения, сделавшего прививку от коронавируса. Так, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на которые обычно ссылаются органы и официальные лица Евросоюза, хотя бы одну дозу одной из вакцин в этом островном государстве получили 307 тыс. человек или 71,6% совершеннолетнего населения, а оба укола сделали 287,5 тыс. (66,5%). Мальтийский Минздрав в свою очередь утверждает, что одну дозу получили уже 355,1 тыс. жителей страны, а обе - 303,9 тыс.