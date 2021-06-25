Власти Кубани выделят премии выпускникам, поступившим на приоритетные направления

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделят премии в 100 тыс. рублей лучшим выпускникам, которые поступят в университеты на приоритетные для региона направления. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Лучшие выпускники школ края смогут получить премию в 100 тысяч рублей. Но при условии поступления в вуз на приоритетные для региона направления", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что региону необходим приток в аграрную сферу и сферу образования. Также глава региона отметил, что критерии предоставления премии в данный момент разрабатываются.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, одним из главных производителей и экспортеров зерна в стране. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно.