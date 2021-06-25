Представительница певицы МакSим рассказала о ее состоянии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Максимова) остается в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но ее состояние оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщила ТАСС в пятницу ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

"Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения. Она в медикаментозном сне", - сказала собеседница агентства.

Ранее 38-летняя певица сообщила подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией и введена в искусственную кому.