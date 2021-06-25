Полиция рекомендовала отменить из-за пандемии рок-фестиваль Fox Rock Fest под Липецком

ТАСС, 25 июня. Липецкая полиция рекомендовала организаторам рок-фестиваля Fox Rock Fest на Зеленом острове, который запланирован на 26 и 27 июня, отменить его проведение или перенести мероприятие на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

"С учетом складывающейся неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом УМВД России по Липецкой области рекомендовало организаторам фестиваля, проведение которого запланировано в Липецке 26-27 июня 2021 года, отменить его проведение либо перенести на более поздний срок", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, вход на мероприятие будет возможен только тем, кто уже прошел вакцинацию и имеет соответствующий сертификат, или имеет справку о наличии антител к коронавирусу либо отрицательный ПЦР-тест, который действителен 72 часа. Всем остальным будет предложено пройти экспресс-тестирование на месте.

Fox Rock Fest - первый в истории Липецка городской музыкальный рок-фестиваль, который пройдет на Зеленом острове на площади 345 тыс. кв. метров. Организаторы позиционируют его как аналог венгерского фестиваля Sziget, который тоже проходит на острове в черте города. Хедлайнером первого дня фестиваля станет группа Little Big, второго - Диана Арбенина, всего за два дня на площадке выступят около 20 музыкальных групп.