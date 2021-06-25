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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС одобрил использование дополнительного предприятия для выпуска вакцины Janssen

Предприятие находится в Италии

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало разрешение на использование предприятия в Италии для производства вакцины от коронавируса, разработанной компанией Janssen - подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в заявлении европейского фармрегулятора, опубликованном в пятницу на его сайте.

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"Комитет по лекарственным средствам для человека EMA одобрил [использование] дополнительной производственной площадки для изготовления вакцины против коронавируса компании Janssen", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что речь идет о предприятии, расположенном в городе Ананьи (Италия) и находящемся под управлением фирмы Catalent Anagni SRL. Вместе с тем в фармрегуляторе уточнили, что на заводе будет производиться готовая продукция.

Ожидается, что функционирование данного предприятия позволит обеспечить непрерывные поставки вакцины от коронавируса компании Janssen в страны Европейского союза.

11 марта Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Janssen. Еврокомиссия также одобрила ее применение на территории ЕС. Препарат предполагает введение только одной дозы.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
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