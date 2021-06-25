Чернышенко рассказал, какие специальности сегодня особенно востребованы в России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты в IT-сфере, педагогике, образовании, медицине и здравоохранении на сегодняшний день особенно востребованы. По каждому из этих направлений количество бюджетных мест увеличено в этом году на 14%, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Приемная комиссия 2021 года в российские вузы уже стартовала. Прием открыт на самые разнообразные направления, где каждый выпускник сможет раскрыть свой талант и способности. Многие из этих специальностей сегодня особенно востребованы. Это в первую очередь профессии в IT-сфере, а также в педагогике, образовании, медицине и здравоохранении", - привели слова Чернышенко в пресс-службе вице-премьера.

Он добавил, что в 2021 году по данным направлениям было увеличено количество бюджетных мест. "Чтобы удовлетворить растущий запрос на молодых специалистов в этих отраслях, государство увеличило количество бюджетных мест по каждому из направлений на 14%. Таким образом, общее количество бюджетных мест в вузах в этом году превышает 425 тыс. мест", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер также поздравил выпускников школ с окончанием обучения, пожелав им реализоваться в жизни.