В Москве QR-коды не планируют вводить в транспорте, фитнес-клубах и парикмахерских

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вводить "бесковидный" режим на транспорте, в фитнес-клубах и парикмахерских столицы не планируется. Об этом сообщила в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день введения QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения, потому что, действительно, с точки зрения контактов, самые рисковые сферы - это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго, это, как правило, небольшое пространство", - сказала Ракова в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о переводе на "бесковидный" режим транспорта, фитнес-клубов или парикмахерских.

Она добавила, что, с другой стороны, люди, которые привиты, недавно переболели коронавирусом, либо недавно сдали ПЦР-тест, имеют минимальные риски кого-то заразить. "Если в окружении находятся такие же, как они, то и они точно также находятся, в большей степени, в безопасности. Ну, настолько, насколько на сегодняшний этап, в условиях роста заболеваемости, это вообще возможно", - пояснила заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом.