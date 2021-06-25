Град и сильные дожди придут в Москву 28 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Существенные изменения погоды ожидают москвичей в понедельник 28 июня. Прогнозируются сильные дожди, град, грозы и подтопление пониженных участков города, но температура по-прежнему будет выше нормы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России, ссылаясь на расчеты Росгидромета.

"Существенное изменение метеорологических условий ожидается с высокой степенью вероятности во второй половине дня 28 июня и в ночь на 29 июня 2021. В этот период дожди могут быть очень сильными (с количеством осадков более 30 мм за 12 часов), прогнозируется гроза, существует большая вероятность выпадения града, возможны подтопления отдельных пониженных территорий города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет усиление ветра до 17-22 м/ с. Аномально жаркая погода в этот период сохранится - температура будет выше нормы на 7-10 градусов.