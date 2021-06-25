Штамм коронавируса "Дельта" присутствует не менее чем в 85 странах

ЖЕНЕВА, 25 июня. /ТАСС/. Разновидность коронавируса "Дельта" присутствует в настоящее время по меньшей мере в 85 государствах и быстро распространяется среди невакцинированного населения. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Дельта" является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", - сказал глава ВОЗ.