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Пандемия COVID-19
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Штамм коронавируса "Дельта" присутствует не менее чем в 85 странах

Как сообщили в ВОЗ, он быстро распространяется среди невакцинированного населения
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЖЕНЕВА, 25 июня. /ТАСС/. Разновидность коронавируса "Дельта" присутствует в настоящее время по меньшей мере в 85 государствах и быстро распространяется среди невакцинированного населения. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Дельта" является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", - сказал глава ВОЗ.

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ШвейцарияТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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