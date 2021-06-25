Благоустройство набережной Волги в Мариинском Посаде завершат в октябре

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Благоустройство набережной реки Волга, а также центральных улиц Набережной и Ленинской в городе Мариинский Посад в Чувашии завершат до конца октября 2021 года, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"До конца октября 2021 года на объектах благоустройства должны быть завершены работы, включающие в себя устройство покрытий, озеленение, установку малых архитектурных форм, берегоукрепление, прокладку наружных сетей электроосвещения", - говорится в сообщении.

Благоустройство будет проходить за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. В 2020 году Мариинский Посад стал победителем от Чувашии на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены Минстроем России.

"Реализация указанных мероприятий позволит создать комфортные условия проживания в малом городе и поспособствует созданию и дальнейшему развитию города как туристического и культурологического кластера регионального масштаба", - добавили в пресс-службе.