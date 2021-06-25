Врач напомнила, что тополиный пух не является аллергеном

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но может быть переносчиком пыльцы других растений и сам по себе раздражать слизистую. Об этом в пятницу журналистам сообщила заведующая консультативно-диагностическим центром РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-педиатр, аллерголог иммунолог Анна Усачева.

"Аллергия на пыльцу тополя встречается очень редко. Что касается тополиного пуха, то сам по себе он не является аллергеном. Тополиный пух выступает как раздражитель.

Раздражать тополиный пух может слизистую оболочку носа людей, казалось бы не имеющих никакой аллергии – например, страдающих хроническим ринитом или тех, у кого высокочувствительная слизистая дыхательных путей. В период активного цветения тополя в воздух попадают пушистые женские соцветия. Но они аллергенов не содержат. При этом тополиный пух за счет своей структуры может накапливать и переносить пыльцу других растений", – пояснила эксперт.

Усачева отметила, что время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав, которые вызывают сильные аллергические реакции. "В результате тополь способствует контакту с разнообразными представителями пыльцевых аллергенов. А совпадающее время цветения злаковых трав с активно летящим тополиным пухом вводит в заблуждение пациентов и заставляет их думать, что у них аллергия на тополь", – рассказала она, добавив, что если у человека заложило нос, покраснели и чешутся глаза, ему необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу для проведения обследования и выявления аллергена, который у вас вызвал эти симптомы, а также для назначения терапии.

"Анализы должен назначать врач. Он тщательно соберет анамнез и решит, какое аллергологическое обследование вам нужно пройти. Не нужно самостоятельно сдавать анализы на аллергию, так как зачастую это приводит к большим финансовым затратам и при этом несет мало информации для доктора", – подчеркнула Усачева.

Эксперт также посоветовала в период сезонного цветения растений придерживаться общих рекомендаций по снижению контакта с пыльцой. В частности, не открывать окна в квартире или доме, проветривать помещение после дождя, вечером и когда нет ветра: "Можно затянуть окно мокрой марлей в несколько слоев или простыней для задержания аллергенов". Душ лучше принимать не реже двух раз в день, обязательно - после посещения улицы. Кроме того, следует использовать барьерные средства – назальные фильтры, солнцезащитные очки, проводить регулярную влажную уборку помещений, а в спальне круглосуточно использовать воздухоочиститель со специальными фильтрами для задержки пыльцы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандт сообщал ТАСС, что сроки начала сезона цветения тополиного пуха в регионах России разные из-за климатических особенностей: в Москве и других регионах центра страны – это июнь, в более северных регионах – июль.