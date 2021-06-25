ВОЗ выступила против требования сертификата вакцинации при путешествиях

ЖЕНЕВА, 25 июня. /ТАСС/. ВОЗ по-прежнему не поддерживает введение требования сертификата вакцинации при путешествиях по всему миру. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, рекомендация комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заключается в том, что "сертификат вакцинации не должен являться обязательным требованием при путешествиях". "Это связано с тем, что существует неравенство в распределении вакцины и с тем, что мы пока до конца не знаем, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни", - заметил Райан.

ВОЗ, обратил внимание эксперт, работает со странами, которые используют сертификаты вакцинации от желтой лихорадки. "Мы можем использовать этот опыт как модель, - подчеркнул он. - Но нам необходима глобальная система".

"Сейчас любое требование сертификата вакцинации будет усиливать несправедливость, поскольку у одних стран есть доступ к вакцинам, а у других - нет, - сказал Райан. - Сначала нам нужен равный доступ к вакцинам, а уже потом мы можем разрабатывать международные версии сертификатов".