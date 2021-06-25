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Самарский Минздрав создал комиссию после жалобы о неоказании ребенку медпомощи

В соцсетях ранее сообщили, что Тольяттинская городская больница отказала в оказании первой медпомощи ребенку, которого покусали собаки

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Самарской области создало комиссию, которая разберется в обстоятельствах инцидента, на который пожаловались в соцсетях родители девочки, которую покусали собаки в Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"По факту создана комиссия, которая разбирается в обстоятельствах инцидента. По результатам будут приняты соответствующие решения. В настоящее время медицинская помощь ребенку оказана в соответствии с показаниями", - сообщила собеседница агентства.

В соцсетях появилась информация о том, что 19 июня Тольяттинская городская больница отказала ребенку в оказании первой медицинской помощи после нападения собак. После инцидента родители обратились в травматологию поликлиники АПК №3, где их направили в ТГБ №1. Там хирург осмотрел ребенка и направил к травматологу, который якобы отказался оказывать помощь, предложив обратиться в другую больницу или сделать это утром. При этом на другой день несколько врачей сообщали, что девочка нуждается в стационарном лечении, сообщили родители.

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