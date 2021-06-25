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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что поставка вакцин является наиболее серьезной проблемой в рамках COVAX

Как отметили в организации, есть страны, где можно организовать массовую вакцинацию, но нужны поставки

ЖЕНЕВА, 25 июня. /ТАСС/. Самая большая проблема в рамках механизма COVAX заключается в поставках вакцин. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

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"Самая большая проблема - это проблема с поставками, - подчеркнул он. - Через COVAX мы, например, пока не получили ни одной дозы вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca и компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson".

"Есть страны, которые мы можем мобилизовать, где мы можем организовать массовую вакцинацию, - отметил специалист. - Но нам нужны поставки. Мы должны организовать регулярную и предсказуемую поставку вакцин". "Ситуация складывается очень сложная, и это вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал Эйлвард.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

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