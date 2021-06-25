Чувашия позаимствует опыт нижегородских врачей по раннему выявлению детей с аутизмом

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Медики Чувашии позаимствуют систему контроля и отчета по раннему выявлению детей с аутизмом у Нижегородской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии.

В Нижегородской детской поликлинике специалисты из Чувашии ознакомились с процессом организации скрининга, в консультативно-диагностическом центре по охране психического здоровья детей и подростков посмотрели, как осуществляется работа с детьми из этой группы, а также как проводится социальная реабилитация.

"Нашими специалистами будет заимствована система контроля и отчета по раннему выявлению "группы риска" - детей с расстройством аутистического спектра (РАС) на уровне детской поликлиники. Это был полезный опыт, и он поможет нам быстрее выстроить организационный процесс в данном направлении работы, раньше начать лечение пациентов с РАС и способствовать скорейшей их социализации", - приводит пресс-служба слова главного психиатра Минздрава Чувашии Елены Калининой.

В 2020 году Чувашия была включена в пилотный проект по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Цель проекта - раннее выявление РАС, создание системы обучения и социализации. На сегодняшний день в Чувашии зарегистрировано 307 человек с РАС, в том числе 290 детей.

Аутизм - психическое расстройство, связанное с нарушением развития головного мозга. Оно характеризуется, прежде всего, дефицитом социального взаимодействия, стереотипностью деятельности и нестандартной реакцией на информацию от органов чувств. Симптомы аутизма проявляются у детей в возрасте до пяти лет. При этом расстройства аутистического спектра могут выражаться как в ослабленных познавательных навыках, так и в выдающихся способностях к чему-либо или повышенном интересе к определенной теме.