Доля пациентов с COVID-19 в реанимациях московских клиник возросла до 15%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 15% госпитализированных в Москве с COVID-19 находятся в реанимациях. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Важно сказать, что увеличивается и количество людей, которые госпитализируются. По этому показателю мы тоже перешли рубеж и вышли на новый антирекорд. Нас очень расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в реанимации - от общего объема больных в стационарах их уже около 15%", - сообщила заммэра.

Она добавила, что в связи с этим мэр подписал новый указ, согласно которому не менее 30% сотрудников столичных организаций должны быть переведены на дистанционный режим работы. "В числе людей, которые должны будут перейти на дистанционный формат работы, не будут учитываться те лица, которые прошли вакцинацию. В 100% случаев, конечно же, за исключением вакцинированных, подлежат переходу на удаленную работу лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания", - уточнила Ракова.

Наряду с этим в Москве продолжается вакцинация от COVID-19. На базе детских и взрослых городских поликлиник развернули 119 пунктов, их часы работы продлили - теперь они действуют с 08:00 мск до 22:00 мск. Более 40 точек открыли в парках в павильонах "Здоровая Москва", в ТЦ работают выездные бригады.

Заммэра отметила, что точки вакцинации расширяются регулярно, открываются дополнительные кабинеты в существующих пунктах. С ростом потребности такие действия будут продолжаться, заверила Ракова. "Более того, 116 частных медицинских учреждений получают от нас бесплатно вакцину и организуют вакцинацию", - отметила она. В ближайшее время ожидаются регистрация на федеральном уровне вакцины "Спутник Лайт", ее выход в оборот и организация пунктов вакцинации для мигрантов.