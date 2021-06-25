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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Германия ужесточила правила въезда из России из-за мутаций коронавируса

Для въезжающих увеличили срок карантина
© Эрик Романенко/ТАСС

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Германский Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включает Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. Об этом говорится в сводке, которую RKI обновил в пятницу.

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"Включение Португалии и Российской Федерации в список стран с распространением мутаций вируса вступает в силу с 00:00 вторника, 29 июня (01:00 мск)", - отмечается в сводке.

Как пишет агентство DPA, это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих.

В обновленном списке теперь 14 государств, среди которых также фигурируют Бразилия, Великобритания, Индия, ЮАР.

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