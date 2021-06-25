Приставы организовали дежурство во временно закрытом центре помощи престарелым в Мурманске

ТАСС, 25 июня. Мурманские судебные приставы вынуждены были приостановить деятельность "Центра помощи престарелым и больным людям "Лилия" из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Теперь приставы дежурят в здании центра, так как забрать пожилых постояльцев на время домой родственники отказались, сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

"Три помещения учреждения, расположенные в городе Мурманск в жилых домах на улицах Софьи Перовской, Зеленой, Олега Кошевого не прошли проверку прокуратуры и специалистов пожарного надзора. В связи с тем, что выявленные нарушения могут повлечь за собой опасные последствия в случае пожара, который может привести к массовой гибели не только находящихся в учреждении людей, но и других лиц проживающих в жилых домах, суд принял решение о приостановлении деятельности организации. Добровольно решение суда организацией не исполнено, должника не побудило к этому даже ежедневное привлечение судебным приставом к административной ответственности в соответствии с назначением штрафов в размере 30 тыс. рублей. Между тем, престарелые граждане продолжают находится в опасной обстановке, в помещениях не отвечающих требованиям пожарной безопасности. В помещении центра остаются 50 человек", - говорится в сообщении.

Приставы связались с родственниками постояльцев с просьбой забрать их домой до устранения центром нарушений правил пожарной безопасности. Однако большинство родственников отказались это делать, мотивируя свое решение тем, что, как они считают, никакой угрозы жизни и здоровью их близким нет. Только девять пожилых людей забрали родные, в то время как многие даже не дали согласия на их перемещение.

В связи с тем, что решением суда не определено место размещения людей, а их перевозка и размещение требуют специализированного транспорта и участия специально подготовленных к работе с такой категорией специалистов и медиков, судебным приставам пришлось инициировать перед уполномоченными органами региона вопрос с размещением маломобильных пожилых граждан в другие специализированные учреждения Мурманской области.

В настоящее время девять пожилых людей определены в различные социальные учреждения региона. Остаются в помещениях центра 50 человек, в связи с чем судебными приставами организовано круглосуточное дежурство.