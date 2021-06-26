В России половина хозяев кошек и собак заявили, что хотят работать вместе с питомцами

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 50% россиян так привыкли к своим питомцам за время пандемии, что не готовы с ними расстаться и после выхода с удаленки, следует из данных социологического исследования Mars Petcare и hh.ru, поступивших в ТАСС.

"55% респондентов отметили, что им удалось сблизиться со своим питомцем за время пандемии, поскольку они стали проводить больше времени вместе. 47% опрошенных стали уделять больше внимания здоровью своих собак и кошек, а 42% волнуются о том, смогут ли они уделять питомцу больше времени в течение рабочего дня в офисе ", - сообщается в материалах исследования.

При этом, 39% владельцев собак и 27% владельцев кошек готовы вернуться в офис, если им разрешать взять с собой питомца, а 7% даже готовы рассмотреть продолжение карьеры в другом месте, если их офис не станет более дружественным к животным (pet-friendly).

Большая часть опрошенных (39%) считают, что питомец помогает им успокоится в нервной обстановке. Другая часть (37%) думает, что животному плохо дома в одиночестве. Почти треть хозяев уверена, что будет более продуктивно работать, если кошка или собака будут рядом. Эксперты также подтверждают эти доводы.

"Питомцы улучшают физическое и эмоциональное состояние, помогают бороться с одиночеством и повышают продуктивность сотрудников", - поясняют исследователи. Особенно важно быть рядом со своим животным для специалистов рекламы, маркетинга, юристов и сотрудников сферы строительства и недвижимости.

Также 9% сотрудников ожидают, что после пандемии их офис станет pet-friendly. 3% респондентов уже задали руководителю вопрос, можно ли будет приходить в офис с питомцем, а еще 10% планируют сделать это в ближайшее время. Однако только 2% руководителей компаний готовятся пустить питомцев в свои офисы после завершения пандемии, еще 19% - не исключают такой возможности в будущем.

Исследование приурочено к Международному дню с собаками на работе. Опрос проводился среди нескольких тысяч российских работников, включая руководителей высшего звена, на сайте hh.ru.