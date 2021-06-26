В Дербенте начали противоаварийные работы на воротах Орта-Капы

МАХАЧКАЛА, 26 июня./ТАСС/. Противоаварийные работы начаты Дербенте на воротах Орта-Капы, где в ноябре 2020 года из-за затяжных дождей была разрушена часть стены. К работам приступили после разрешения Минкультуры России, сообщили в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан.

Ранее сообщалось, что часть Южной крепостной стены Дербентской крепости, входящей в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушена в Дербенте в результате затяжных дождей.

"После разрешения от Министерства культуры России на проведение работ на объекте культурного наследия федерального значения "Ворота Орта-Капы", начаты первоочередные противоаварийные работы", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя Агентства по охране культурного наследия региона, в настоящее время специалисты разбирают завалы.

"На объекте работают специалисты ОАО "Татарское специальное научно-реставрационное управление", которые разбирают завалы, далее будет проведена разборка и воссоздание кладки стен, установка строительных лесов и другие необходимые работы", - добавили в Агентстве по охране культурного наследия региона.

Уточняется, что проезд через ворота временно приостановили.