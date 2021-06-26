"Справедливая Россия - За правду" выступила против принудительной вакцинации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса необходима, но нельзя делать ее принудительной, отказ от прививки не должен ограничивать права граждан. Об этом говорится в заявлении президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду", распространенном пресс-службой справороссов.

"Партия "Справедливая Россия - За правду" убеждена, что вакцинация - важное и нужное дело. Более того, сегодня это настоятельная необходимость. Вместе с тем мы также убеждены, что решение о том, делать прививку или нет, должно оставаться правом каждого человека, основываться в том числе на особенностях его здоровья и ни при каких обстоятельствах не затрагивать трудовых и иных прав граждан", - указывается в тексте.

В партии уверены, что принимаемые властями решения по борьбе с пандемией не должны различаться в зависимости от региона. "На сегодняшний день принимаемые в отдельных регионах меры ставят граждан в неравное положение относительно граждан, проживающих в других субъектах РФ. Все это приводит к обострению ситуации и справедливому нарастанию недовольства в обществе", - считают справороссы.

По их мнению, вместо разъяснительной работы с гражданами "начинает преобладать административное давление". "Органами государственной власти субъектов при этом принимаются резонансные и спорные решения по ограничению социальных, трудовых и иных прав граждан, зачастую противоречащие федеральному законодательству", - отмечается в заявлении.

В связи с этим партия призывает "обеспечить на федеральном уровне единые подходы в принимаемых органами государственной власти мерах и решениях" по противодействию коронавирусу. Справороссы также выступают за установление ответственности государства перед гражданами "за возможные негативные последствия вакцинации, в том числе для здоровья граждан и их детей" и ответственности за принуждение граждан к вакцинации в случаях, если она не носит обязательный характер. Кроме того, "Справедливая Россия - За правду" предлагает ввести бесплатное тестирование на наличие вируса и определить на федеральном уровне меры поощрения граждан, принявших решение о вакцинации.

Ранее в беседе с ТАСС против дискриминации непривившихся от коронавируса россиян выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Меры по обязательной вакцинации

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ранее обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Схожие решения приняли и в ряде других регионов.

При этом оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в столице сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.