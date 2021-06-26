В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Праздник выпускников "Алые паруса", в отличие от 2020 года, прошел на Дворцовой площади и близлежащих набережных в Петербурге в очном формате, но его гостями стали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые должны были соблюдать меры безопасности.

Центр города за несколько часов до праздника перекрыли для движения транспорта, подходы к площади были ограничены и для пешеходов. Власти попросили с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным пандемией, призвав всех поклонников шоу посмотреть трансляцию по телевизору. С целью помешать авантюрным зрителям, которые могли попытаться наблюдать за действом с крыш, заварили и опечатали входы на чердаки домов, с которых можно увидеть праздник. За порядком на территории следили сотрудники полиции и Росгвардии.

Школьники приезжали на площадь группами в сопровождении учителей, которые заранее сдали ПЦР-тест, либо переболели коронавирусом или прошли вакцинацию. На входе гостям измеряли температуру, раздавали воду и маски - для тех, кто пришел без своей.

"Было прислано распоряжение, в котором были карты с прорисованным маршрутом, были комментарии, где и во сколько мы должны проходить. Указан конкретно сектор, где мы стоим на площади, как мы двигаемся на набережную, где мы будем там стоять - чтобы не потеряться, чтобы не было толпы, пересечений с другими районами, - рассказала ТАСС педагог из лицея №393 Наталья Александрова. - Дети очень переживали, они недели за две спрашивали о билетах, очень ждали".

"Надеялись, что [праздник] будет, все-таки масштабное мероприятие. Мы здесь и нам повезло! [Маски] не смущают особо. Пришли послушать Jony", - поделилась с ТАСС выпускница гимназии №73 Ксения Степанюк.

Вечером в пятницу в Петербурге спала рекордная жара, которая держалась несколько дней, поэтому гости праздника могли наслаждаться им при комфортной погоде.

История флага и побед

Ведущий вечера Иван Ургант приветствовал выпускников и сразу призвал их носить маски. Сцена, на которой развернулся праздник, округлыми очертаниями напоминала планету, а нижняя площадка оформлена в виде компаса.

"Алые паруса" - лучший в мире выпускной бал. Перед вами открыты все пути. Будущее города и страны принадлежит вам. Нам нужны ваши знания и таланты, крепкие руки и горящие глаза. Вы сделаете нашу Родину еще сильнее. Мы верим в вас!" - приветствовал выпускников на Дворцовой площади губернатор города Александр Беглов, и по традиции ударом в рынду дал старт празднику.

Для выпускников выступили Jony, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова. Хедлайнером вечера стала Светлана Лобода.

В театрализованном представлении, которое развернулось у акватории Невы, задействовали восемь площадок. Концепция праздника в 2021 году посвящена нескольким историческим событиям: 800-летию со дня рождения Александра Невского, 60-летию первого полета человека в космос и 30-летию российского флага. Зрителям представили эпизоды реконструкции Ледового побоища, создания триколора, подготовки ракеты к запуску - в воздухе из искрящихся фейерверков появился обратный отсчет и слово "Поехали".

Кульминацией праздника по традиции стало появление в акватории Невы брига с алыми парусами, которое сопровождалось масштабным пиротехническим шоу. В этом году в честь юбилея российского флага к алым парусам добавили стяги белого и голубого цветов.

О празднике

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые организовали для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция прервалась, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более одного млн человек из разных городов. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.