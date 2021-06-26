Мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <...> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <...> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения", - сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что мигрант, подписывая "соглашение о лояльности", подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, дает согласие не причинять ущерб России. Кроме того, будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения. "Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме", - добавили в ведомстве.

Проект закона предусматривает при подписании соглашения въезжающими в Россию без визы иностранными гражданами проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Концепция проекта нового федерального закона в сфере миграции разрабатывается в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства.