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Пандемия COVID-19

Reuters: фармрегулятор США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna

Регулятор включил в инструкции пункт о возможности возникновения миокардита и перикардита после вакцинирования препаратами этих компаний
© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

ТАСС, 26 июня. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) добавило предупреждение о редких воспалительных заболеваниях сердца к инструкциям препаратов компании Pfizer и Moderna. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

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По его данным, регулятор включил предупреждение о возникновении миокардита и перикардита после вакцинирования препаратами этих компаний. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил, что пациенты с воспалением сердца, вызванным вакцинацией, в большинстве случаев идут на поправку и чувствуют себя хорошо.

Вакцины Moderna и Pfizer являются двумя их трех препаратов, одобренных в США - в стране также одобрено для использования однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson.

Согласно данным ВОЗ на 25 июня, США занимают первое место среди стран мира по числу случаев инфицирования коронавирусом - 33 257 768 человек, а также по числу летальных исходов - 597 727 человек.

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