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Пандемия COVID-19

Эксперт оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что, вероятно, жара снижает интенсивность циркуляции, но только при условии соблюдения всех противоэпидемических мер
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Для оценки влияния жаркой погоды на снижение интенсивности циркуляции коронавируса пока нет достаточных данных, но существует высокая вероятность того, что между этими факторами есть связь.

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Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже", - сказала она.

Пшеничная добавила, что, вероятно, жара действительно снижает интенсивность циркуляции, но только при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

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