Эксперт оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Для оценки влияния жаркой погоды на снижение интенсивности циркуляции коронавируса пока нет достаточных данных, но существует высокая вероятность того, что между этими факторами есть связь.
Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже", - сказала она.
Пшеничная добавила, что, вероятно, жара действительно снижает интенсивность циркуляции, но только при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.