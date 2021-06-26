До 35 градусов жары, гроза и град ожидаются в Москве 26 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до 35 градусов жары ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 33 до 35 градусов жары, в ночь на воскресенье температура опустится до 20 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до 36 градусов, в ночные часы температура составит 17-22 градуса тепла.

"Местами кратковременный дождь. Гроза, град", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Скорость южного ветра не превысит в субботу 10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень опасности из-за жары сохранится в столичном регионе до 13:00 мск воскресенья.