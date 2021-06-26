Эксперты: ограничение трудовых прав при медотводе от вакцинации против COVID-19 незаконно

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Снижение заработной платы или недопуск на работу сотрудника в случае наличия у него медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса является незаконным, в случае нарушений трудящиеся могут обращаться в Роструд или в суд. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Если человек получает медотвод от вакцинации - это является основанием для того, чтобы он не вакцинировался. В этом случае он имеет право продолжать работу. Медотвод дается, прежде всего, чтобы эта вакцина не вызывала у него осложнений при наличии каких-то хронических или острых заболеваний. Поэтому работодатель в данном случае не имеет права ему урезать заработную плату. Это незаконно, это нарушает его трудовые права. Я думаю, что тем самым работодатель пытается себя обезопасить от санкций контролирующих органов. <…> Работник в этом случае имеет право обратиться в трудовую инспекцию из-за нарушения его трудовых прав и, в том числе, он может обратиться в суд", - сказал ТАСС руководитель юридического бюро "Золотое сечение", юрист в области здравоохранения Асад Юсуфов.

С его мнением согласился заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Он напомнил, что при наличии медицинских противопоказаний вакцинация не производится.

"Все вещи, которые обоснованы медицинскими показателями, они в данном случае защищают работника от того, чтобы было не совершено недопустимое медицинское вмешательство. Работник может обращаться в суд в любом случае. Просто если у него наличествуют противопоказания, то его позиция и в суде, и в Роструде будет более подкреплена. В данном случае, конечно, наличие медицинских противопоказаний - это аргумент, который должен слушать не только суд, но и работодатель", - отметил зампред ФНПР.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника (28 июня) этот список пополнят еще восемь регионов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 июня, в России зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.