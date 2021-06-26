В Крыму 26 июня прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер до 20 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном дожде с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/ с в субботу на территории Крыма. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

На сайте сообщается, что "существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива".

Экстренное ведомство рекомендует воздержаться от выхода на набережные, в море и горно-лесную местность.

В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате погиб один человек, пострадали 55, еще один человек числится пропавшим без вести. По данным ГУ МЧС России по Крыму, эвакуировано 1 783 человека, подтоплено 426 придомовых территорий, 356 домов.