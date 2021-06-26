Конкурс на должности советников директоров школ Ставрополья превысил два человека на место

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Конкурс среди претендентов на должности советников директоров школ в Ставропольском крае превысил два человека на место. Заявки при отборе 416 специалистов подали более 1 тыс. кандидатов, сообщил ТАСС министр образования края Евгений Козюра.

"У нас 416 ставок советников директоров школ [в Ставропольском крае]. Радует, что была 1 001 кандидатура, заявились порядка двух человек на место, все уже выбраны. Заочно они прошли отбор, первое обучение было заочным и стартовало второе обучение - очное в "Артеке", - сказал он.

Обязательным условием для кандидатов было наличие педагогического образования. Среди отобранных кандидатов есть как действующие педагоги и сотрудники школ, так и молодые специалисты. К работе они приступят уже с предстоящего учебного года.

"Задача - в сентябре каждому советнику иметь четкую программу взаимодействия с руководством и план действий по организации воспитательной работы в школе. На них возложена большая ответственность, их задача - отвлечь детей от улиц, проводить дополнительные мероприятия в школах, которые позволят поднять на новый уровень патриотическое воспитание", - пояснил Козюра.

Минпросвещения РФ и Российское движение школьников 22 января запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. В 2021 году в нем участвуют десять пилотных регионов, в том числе и Ставропольский край. Принять участие в проекте может каждый, кто уже имеет педагогический опыт.