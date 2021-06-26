Эксперты назвали самые популярные у москвичей направления для путешествий на поезде в июле

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями для путешествий на поезде из Москвы в июле стали Санкт-Петербург, Анапа и Новороссийск. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Tutu.ru (имеется в распоряжении ТАСС).

Больше всего билетов на поезда из Москвы на июль забронировано в Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 18,5%, а средний чек - 2 666 рублей в одну сторону, на 8% больше, чем в июле 2020 году.

На втором месте по популярности среди железнодорожных направлений с выездом из Москвы в июле сейчас Анапа, средний чек за билет по этому направлению в одну сторону равен 4 107 руб. - на 6% меньше, чем в 2020 году.

Замыкает тройку Новороссийск, который год назад был лишь на 10-м месте, сейчас доля этого направления выросла более чем в полтора раза. Средний чек за билет на поезд из Москвы в Новороссийск равен 4 757 руб. в одну сторону - на 23% меньше, чем год назад.

Из морских направлений в топ-20 на июль входят Симферополь, Адлер, Лазаревское, Ейск, Сочи, Туапсе, Евпатория, Феодосия.

Помимо этого, популярностью пользуются Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Белгород, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Воронеж, Ярославль.