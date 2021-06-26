Миронов не считает актуальным создание комиссии по увековечиванию памяти Сталина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проблемы увековечивания исторической памяти об Иосифе Сталине не существует, этот вопрос не входит в повестку партии "Справедливая Россия - За правду". Об этом в субботу заявил ТАСС председатель справороссов Сергей Миронов, комментируя решение о создании партийной комиссии по увековечиванию памяти советского лидера.

Указанная рабочая комиссия была создана в пятницу на заседании палаты депутатов партии. Ее координатором стал сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар (Евгений) Прилепин.

"У нас демократия в партии. И если Захар Прилепин настаивает на создании специальной комиссии по вопросу, практическая актуальность которого, на мой взгляд, сильно преувеличена, то он вправе как один из партийных руководителей такую комиссию возглавить. Посмотрим, насколько эту инициативу поддержат другие партийцы", - сказал Миронов.

По его мнению, проблемы увековечивания памяти Сталина не существует. "Имя Сталина прочно вошло в историю. Так же как имена Ивана Грозного или Петра Первого. И так же как относительно этих фигур веками не прекращаются споры, полемика вокруг Сталина и его роли в истории России не прекратится, наверное, никогда. Уже сама эта полемика и есть увековечивание. Но она не входит в нашу партийную повестку, потому что сегодня это раскалывает общество, а не объединяет", - подчеркнул политик.

Вопросом исторической роли Сталина, отметил Миронов, занимаются "люди, увлеченные историей". "Большинство членов партии занимается проблемами сегодняшнего дня", - заключил председатель партии.