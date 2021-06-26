Власти Австралии получили просьбу вернуть в РФ пушки, захваченные во время Крымской войны

СИДНЕЙ, 26 июня. /ТАСС/. Русские пушки, установленные в парке Сентенниал в Сиднее, должны вернуться домой, в Севастополь. С такой петицией обратились в федеральный парламент Австралии российские соотечественники. Как рассказал в субботу ТАСС глава австралийского отдела Союза казаков-воинов России и зарубежья Семен Бойков, возглавивший инициативу, сегодняшние власти континента должны прислушаться к просьбе и продолжить дело, начатое более века назад.

Русские пушки, отлитые в середине XIX века на Александровском заводе в Петрозаводске, стояли на вооружении русской армии во время Крымской войны (1853-1856 годы) и были захвачены вместе с другими трофеями союзными войсками. Позднее орудия отправились в города британской империи и Австралии, и таким образом Аделаида, Мельбурн, Сидней и Хобарт получили русские трофейные пушки. Сегодня они установлены в сиднейском парке Сентенниал, около казарм штата Виктория в Мельбурне, перед зданием оружейной палаты Аделаиды, около ворот казарм Энглси в Хобарте и в городском парке Лонсестона (Тасмания).

Спустя более чем 100 лет группа исследователей обнаружила в государственном архиве Австралии документы, позволяющие вернуть александровские пушки домой. Как сообщил Бойков, удалось выяснить, что в январе 1917 года премьер-министр Австралии Уильям Хьюз не только рассматривал возможность возвращения пушек, но и считал, что это нужно сделать. "Дипломатические телеграммы столетней давности, послания из Сиднея в Лондон, объективно свидетельствуют о том, что правительство Австралии приняло решение вернуть орудия, и оно нашло поддержку и у генерал-губернатора, и в правительстве Великобритании", - рассказал Бойков ТАСС.

"Россия будет очень признательна за возвращение пушек, захваченных во время Крымской войны и теперь находящихся в распоряжении правительства [Австралийского] Содружества. Мы полагаем, что такой шаг станет очевидным знаком наших союзнических чувств для народа России и ее правительства", - указано в письме австралийского премьера Уильяма Хьюза. Полный текст заявления, правительственные телеграммы и секретная переписка были переданы Бойковым в распоряжение ТАСС.

Переписка правительств, связанная с возвращением пушек, завершилась с началом революции в России, и лишь спустя 104 года эти документы были опубликованы. "Сегодня мы просим нынешнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона выполнить решение премьера Хьюза, которое имеет юридическую силу и по сей день, и вернуть пушки в Российскую Федерацию. Накануне Дня России в этом году мы обратились к федеральному парламенту Австралии с петицией и надеемся, что эта столетняя история все-таки получит благоприятное разрешение - русские корабельные пушки, бывшие много лет символом войн и сражений, станут знаком мира и взаимопонимания", - отметил Бойков.

"Рассекреченные дипломатические телеграммы из Сиднея в Лондон <…> показывают, что Австралия официально приняла решение вернуть русские пушки 14 января 1917 года, когда департамент премьер-министра направил письмо генерал-губернатору Австралии. Документы, о которых идет речь, были опубликованы впервые за последние 104 года, и [на их сновании] мы просим премьер-министра Австралии выполнить это законное и важное решение, поскольку юридически остается в силе по сей день. Решение австралийского премьер-министра военного времени Уильяма Хьюза о возвращении крымских пушек в Россию должно быть поддержано и исполнено", - указано в петиции, поступившей в федеральный парламент Австралии.

Крымская война

Крымская война - война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также в низовьях Амура, на Камчатке и Курилах. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму, поэтому в России война получила название Крымской. К концу 1855 года боевые действия на фронтах Крымской войны практически прекратились, и стороны начали готовить переговоры о мире, в ходе которых Россия уступила Турции крепость Карс, а Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Подтверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств.