Во всероссийской переписи населения поучаствуют 25 тыс. цифровых волонтеров

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Приблизительно 25 тыс. цифровых волонтеров будут работать на всероссийской переписи населения 2021 года. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.

"Особенностью предстоящей переписи станет привлечение цифровых волонтеров - помощников населения в вопросах прохождения самостоятельной интернет-переписи. <…> Планируется привлечь порядка 25 тыс. цифровых волонтеров в возрасте от 18 до 50 лет", - сказал он в рамках заседания комиссии правительства РФ по проведению всероссийской переписи населения.

По словам Малкова, в задачи волонтеров войдет информирование граждан на переписных участках в МФЦ, работа в выездных группах на предприятиях и в организациях, а также помощь россиянам в прохождении онлайн-переписи.

При этом, как отметил глава комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов, особое внимание в период подготовки к переписи населения должно уделяться вопросам привлечения к участию в ней молодежи, в частности студентов и представителей волонтерских движений.

"Было рекомендовано усилить взаимодействие Росстата с Росмолодежью и Министерством образования и науки России, в том числе подготовить инструкции по работе волонтеров на стационарных и передвижных переписных участках. Задачи участия в переписи должны стать проще, понятнее и убедительнее для молодых", - указано в пресс-релизе по итогам заседания комиссии.

Ранее стали известны официальные сроки проведения всероссийской переписи населения. Согласно постановлению правительства, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".